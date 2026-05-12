В Казани возбудили два дела из-за ввоза кастетов из Таиланда

На жительницу Казани возбудили два административных дела по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ из-за ввоза из Таиланда двух кастетов. Об этом сообщила пресс-служба региональной таможни.

В ходе таможенного контроля установлено, что гражданка не задекларировала предметы и нарушила установленные ограничения на ввоз холодного оружия в Россию.

По информации таможенного поста «Аэропорт Казань», с начала года выявлено 19 случаев незаконного ввоза холодного оружия. В большинстве случаев речь идет о ножах.

