«Стрела» рассказала о цифровой радиографии на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

ООО «Стрела» представило проект внедрения комплекса цифровой радиографии на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Цифровые и AI-решения, инновации в действии». Об этом рассказал директор компании Артем Новоселов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор компании ООО «Стрела» Артем Новоселов

Фото: Мария Бакланова Директор компании ООО «Стрела» Артем Новоселов

Фото: Мария Бакланова

«Комплекс цифровой радиографии получил широкое распространение в медицине. Теперь его использование набирает обороты и в промышленности. Так, до 2023 года мы светили на пленку, но решили приобрести комплекс и отправили специалистов на обучение. В 2024-м начали применять его в практике. В 2025-ом у нас появились новые клиенты, оценившие его достоинства — высокую чувствительность, удобство расшифровки результатов и точность цифрового изображения. Комплекс является мобильным, теперь не нужно использовать темную комнату для проявлений фотографий»,— пояснил господин Новоселов.

Компания с 1991 года оказывает услуги по неразрушающему контролю, дефектоскопии и экспертизе оборудования. В 2024 году в одной из первых частных лабораторий в Удмуртии внедрила цифровую радиографию вместо традиционной «просветки на пленку». На реализацию идеи направили 4,8 млн руб.В компании отмечают, что многие лаборатории в регионе по-прежнему используют пленочную радиографию.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.