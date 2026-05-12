За пост главы Александровска поборются бывший и нынешний замглавы округа

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки кандидатов на должность главы Александровского округа. По данным «Ъ-Прикамье», в финал вышли бывший первый замглавы муниципалитета Владимир Белобаржевский и заместитель главы администрации Александровска Екатерина Мухина.

Всего заявки подавали пять кандидатов: начальник отдела ООО «Сода-хлорат», бывший участник СВО Алексей Якин, учитель МБОУ «Гимназия» Ольга Пилецкая, машинист ПАО «Уралкалий» Владимир Плескач, заместитель главы администрации Александровска Екатерина Мухина, а также бывший первый замглавы муниципалитета Владимир Белобаржевский.

Господин Белобаржевский — муж Ольги Белобаржевской, с 2021-го до декабря прошлого года занимавшей пост главы округа. В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». По мнению прокуратуры, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов.