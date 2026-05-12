СККДЦ 85-летнего Геннадия Хайта заработал почти 0,5 млрд рублей чистой прибыли

Совокупная прибыль структур, работающих под брендом СККДЦ в Ставрополе, по итогам 2025 года приблизилась к 0,5 млрд руб. Речь идет об АО «Краевой клинический диагностический центр» и АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр», следует из данных СПАРК-Интерфакс, проанализированных «Ъ-Кавказ».

Обе организации контролируются одним кругом лиц во главе с 85-летним врачом и предпринимателем Геннадием Хайтом. По данным раскрытия акционеров, ему принадлежит 76,09% акций АО «ККДЦ». Компании работают под единым брендом СККДЦ и фактически формируют крупнейшую частную диагностическую систему Северного Кавказа.

Геннадий Хайт возглавляет СККДЦ с момента основания центра в 1989 году. Он является доктором медицинских наук, профессором, академиком РАЕН, главным внештатным специалистом по функциональной диагностике Минздрава Ставропольского края. В открытых источниках также указано, что Хайт имеет звания заслуженного врача РФ, заслуженного врача Ингушетии и народного врача Карачаево-Черкесии.

Выручка АО «ККДЦ» по итогам 2025 года выросла до 1,31 млрд руб., а чистая прибыль составила 214,7 млн руб. Нераспределенная прибыль общества превысила 2,3 млрд руб., чистые активы достигли 2,47 млрд руб. Основные средства компании, включающие здания, инженерную инфраструктуру и диагностическое оборудование, увеличились до 1,64 млрд руб.

Второй структурой системы выступает АНМО «СККДЦ», зарегистрированная в форме автономной некоммерческой медицинской организации. По итогам 2025 года ее выручка составила 1,12 млрд руб., а чистая прибыль достигла 283,9 млн руб., превысив показатели акционерного общества.

Как следует из отчетности, внутри системы функции разделены. АО «ККДЦ» аккумулирует основные активы, недвижимость и финансовые резервы, тогда как АНМО обеспечивает операционную медицинскую деятельность, работу с государственными контрактами и интеграцию в систему ОМС.

По данным СПАРК, СККДЦ остается одной из крупнейших негосударственных медицинских систем юга России. Подразделения структуры работают в Ставрополе, Невинномысске, Черкесске и Элисте. В 2025 году организация участвовала в 44 закупочных процедурах и заключила 48 государственных контрактов примерно на 50,8 млн руб.

Финансовая отчетность также показывает, что структуры СККДЦ продолжают придерживаться модели реинвестирования прибыли. На конец 2025 года на счетах АО «ККДЦ» находилось более 506 млн руб. денежных средств, еще около 230 млн руб. были размещены в краткосрочных финансовых вложениях. Признаков существенного распределения прибыли между акционерами отчетность не содержит.

Роман Лаврухин