Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений 12 мая

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены ограничений, введенных утром 12 мая. Как сообщили в пресс-службе, все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ранее в аэропорту сообщали, что из-за ограничений были задержаны 10 рейсов. По данным онлайн-табло, сегодня отменен дневной рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и вылет в северную столицу, запланированный по расписанию на 13:15.

Галина Шамберина