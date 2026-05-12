Экс-глава земского собрания Чайковского просит применить срок исковой давности в споре с прокуратурой

Бывший председатель земского собрания Чайковского муниципального района Юрий Ланге, владеющий рыбоводным хозяйством в Чайковском, подал заявление о применении срока исковой давности в споре с прокуратурой. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Напомним, в апреле прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с иском к экс-главе земского собрания Чайковского, руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства Юрию Ланге об истребовании из незаконного владения части земельного участка площадью 33 га. Спорная территория находится на береговой полосе и в акватории Нижнекамского водохранилища. В прокуратуре посчитали, что участок находится в границах береговой полосы, а основная его часть — в акватории Нижнекамского водохранилища.

Юрий Ланге — экс-председатель земского собрания Чайковского муниципального района. В 2015 году он основал крестьянско-фермерское хозяйство по разведению рыбы. КФХ занимается выращиванием северной рыбы: нельмы, муксуна, форели, лосося, а также выращиванием мальков стерляди для компенсации ущерба водным биоресурсам. Ранее сообщалось, что рыбоводческий комплекс под руководством Юрия Ланге был получателем гранта из бюджета Пермского края на реализацию проектов развития семейных ферм. Для крестьянско-фермерского хозяйства господина Ланге было выделено 9 млн руб. За счет этого хозяйству удалось привлечь в проект дополнительно 46 млн руб. По данным на 2023 год, Чайковский рыбоводный комплекс КФХ Юрия Ланге производил около 50 тонн рыбы в год. В планах хозяйства было увеличить объем производства до 100 тонн за три года при поддержке краевых властей.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 16 июня.