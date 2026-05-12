В Петербурге задержали мужчину за осквернение Вечного огня в День Победы
Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщается на сайте городского ведомства.
В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения
Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ
По версии следствия, в ночь на 9 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения надругался над мемориалом «Борцам революции» и расположенным внутри Вечным огнем на Марсовом поле.
Следователи изучили записи с камер наблюдения и провели необходимые следственные действия. Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.