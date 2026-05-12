Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге задержали мужчину за осквернение Вечного огня в День Победы

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщается на сайте городского ведомства.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 9 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения надругался над мемориалом «Борцам революции» и расположенным внутри Вечным огнем на Марсовом поле.

Следователи изучили записи с камер наблюдения и провели необходимые следственные действия. Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все