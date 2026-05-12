В Петербурге задержали мужчину за осквернение Вечного огня в День Победы

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщается на сайте городского ведомства.

По версии следствия, в ночь на 9 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения надругался над мемориалом «Борцам революции» и расположенным внутри Вечным огнем на Марсовом поле.

Следователи изучили записи с камер наблюдения и провели необходимые следственные действия. Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Карина Дроздецкая