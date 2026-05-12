В Екатеринбурге на время праздников на стройплощадке открыли автокинотеатр

На Эльмаше (район Екатеринбурга) на строительной площадке в честь Дня Победы открыли автокинотеатр под открытым небом. Как рассказали в пресс-службе компании «Практика», стройплощадку временно превратили в общественное пространство с большим экраном и автомобильной парковкой. Автокинотеатр на пр. Космонавтов за два дня (9 и 10 мая) посетили сотни человек.

В программу вошли картины о Великой Отечественной войне, среди них — победитель Каннского кинофестиваля «Летят журавли», картины «Звезда», «Дорога на Берлин» с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым и нестареющая классика «Белорусский вокзал». Сеансы шли в дневное и вечернее время.

Самым популярным среди зрителей оказался именно фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».