Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов может получить «Золотую клюшку»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в число претендентов на «Золотую клюшку». Этот приз вручается самому ценному игроку Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Дамир Шарипзянов

Список претендентов опубликовала пресс-служба КХЛ. В сезоне 2025/2026 Дамир Шарипзянов установил новый рекорд для защитников лиги в регулярном чемпионате, набрав 67 очков.

В числе претендентов также лидер магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев и американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс. Обладатель «Золотой клюшки» определяется голосованием главных тренеров команд КХЛ. Его имя назовут на церемонии закрытия сезона 28 мая.

Валерий Лавский