В Петербурге вводятся ограничения движения для дорожных работ

В Санкт-Петербурге с 13 мая начнут ограничивать движение транспорта из-за дорожных работ. Проезды закроют в ряде районов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Водителям рекомендуется быть внимательными и следить за информационными щитами с указателями объездов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С 13 по 30 мая ограничат движение по Волхонскому шоссе в Красносельском районе — от развязки с КАД до тупика.

В Петроградском районе 13 и 14 мая закроют проезд по Северной дороге от Бодрова переулка до Рюхиной улицы.

В Приморском районе движение на перекрестке улицы Лидии Зверевой и Парашютной улицы будет ограничено в несколько этапов: с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая, с 20:00 15 мая до 08:00 16 мая и с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая.

В Центральном районе с 13 по 15 мая вводятся сразу три ограничения: на Миллионной улице от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки с закрытием левого поворота на Суворовскую площадь, а также на Дворцовой набережной и Троицком мосту в районе Суворовской площади.

Все актуальные ограничения, связанные со строительными и ремонтными работами, нанесены на интерактивную карту на сайте ГАТИ.

Карина Дроздецкая