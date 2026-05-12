«Россети» обеспечат мощностью крупный ЖК в Новосибирске

Энергетики приступили к созданию инфраструктуры для электроснабжения многоквартирного комплекса на севере Новосибирска. Он строится возле парка «Сосновый бор», план по благоустройству и развитию которого ранее был подготовлен в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Мощность присоединения составит 3,8 МВт.

Для бесперебойного электроснабжения микрорайона, в состав которого войдут несколько 15этажных домов, специалисты «Россети Новосибирск» установят четыре двухтрансформаторные подстанции и оснастят их интеллектуальными системами учета электроэнергии отечественного производства. Также будет проложено почти 3 км линий электропередачи.

Жилой комплекс расположен рядом с лесной зоной, неподалеку есть озеро и река. Такая локация требует тщательности и профессионализма при разработке и реализации схемы электросетей.

Компания «Россети Новосибирск» обладает всем необходимым опытом: недавно она успешно завершила реконструкцию 10 линий электропередачи, проходящих через нижний приток Оби – реку Ельцовка. Чтобы исключить влияние паводка и изменения русла на работу объектов, энергетики проложили кабель глубоко под землей с помощью метода горизонтальнонаправленного бурения. Это позволило повысить надежность электроснабжения более 17 тыс. новосибирцев, а также школы, детского сада и других социально значимых объектов.

В Новосибирской области «Россети» также реализуют крупный проект в наукограде «Кольцово», который связан с развитием жилищного строительства. Работа в рамках комплексного развития территорий проводится в других регионах. Например, за последнее время обеспечено электроснабжение современного квартала в Ижевске, новых микрорайонов в Сочи и Ростове.

