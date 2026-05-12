Пик похолодания пройден, к выходным в Удмуртии потеплеет до 28°С

В среду 13 мая на большей части республики столбики термометров поднимутся выше +20°С. Положительная динамика прогнозируется до конца недели с достижением максимума в выходные. Температура к 16 мая повысится 26–28°С. Об этом в Telegram написала синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова.

Ночью в понедельник, 11 мая, на территории Удмуртии были зафиксированы повсеместные заморозки до -4°С. В Ижевске температура опустилась до -0,5°С. По словам Дарьи Зеленцовой, эта ночь, вероятно, окажется самой холодной за весь май.