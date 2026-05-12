Группа «Илим» приобрела производителя картона с активами в Иркутской области

Крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной промышленности — АО Группа «Илим» приобрело 99,9% в ООО «ЦТГ», управляющем рядом лесозаготовительных активов в Иркутской области. Информация о смене владельца появилась в ЕГРЮЛ 8 мая 2026 года.

В рамках сделки группа «Илим» получила контроль над ООО «Пик-Леспром» и ООО «Туба-лес», расположенными в Усть-Илимске. Обе компании специализируются на заготовке и оптовой торговле древесиной.

ООО «ЦТГ» зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге в сфере производства гофрированной бумаги, картона и упаковки. С февраля 2025 года генеральным директором является Мария Волошина, которая также выполняет функции руководителя ООО «Тулинский ЛПК» (Иркутская область). Практически весь уставный капитал (99,9%) принадлежит АО Группа «Илим», оставшиеся 0,1% Станиславу Патенко.

«Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,6 млн тонн.

Лолита Белова