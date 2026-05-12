Три медцентра Ставрополья получили более 1 млрд рублей прибыли

Крупнейшие игроки рынка частной медицины Ставропольского края по итогам 2025 года сосредоточили значительную часть финансовых потоков отрасли. Лидерами по объему прибыли стали МЦ «Русь» из Ессентуков, диагностическая система СККДЦ и пятигорское ООО «Платная поликлиника» (бренд «Лира»). Такие данные содержатся в исследовании «Ъ-Кавказ», подготовленном на основе отчетности СПАРК-Интерфакс.

Наиболее прибыльной компанией сектора стало ООО «МЦ Русь», работающее в Ессентуках. По данным СПАРК, выручка организации превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль достигла 582,8 млн руб. Компания представляет собой многопрофильный курортно-медицинский комплекс, совмещающий медицинские услуги с гостиничной, оздоровительной и сервисной инфраструктурой.

Вторым крупнейшим игроком остается экосистема СККДЦ, объединяющая АО «Краевой клинический диагностический центр» и АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр». Совокупная выручка структур в 2025 году составила около 2,44 млрд руб., а прибыль — почти 0,5 млрд руб. По данным СПАРК, система контролируется одним кругом лиц во главе с Геннадием Хайтом, владеющим 76,09% акций АО «ККДЦ».

Третьим по размеру прибыли участником рынка стало ООО «Платная поликлиника» из Пятигорска, работающее под брендом «Лира». При выручке 128,7 млн руб. компания получила 336,6 млн руб. чистой прибыли. Как следует из отчетности, основной финансовый результат был обеспечен прочими доходами в размере 351,8 млн руб., тогда как медицинская деятельность завершилась операционным убытком в 487 тыс. руб.

По оценке опрошенных «Ъ-Кавказ» экспертов, структура финансовых результатов крупнейших игроков показывает усиление концентрации капитала в частной медицине региона. Лидерами рынка становятся не отдельные клиники, а многопрофильные медицинские платформы с собственной инфраструктурой, недвижимостью и доступом к долгосрочным инвестициям.

Роман Лаврухин