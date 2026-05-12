Прикамье лидирует среди регионов России по объему гарантийной поддержки бизнеса

Пермский край занял шестое место среди всех субъектов РФ по объему привлеченного финансирования при поддержке региональной гарантийной организации Пермского края (РГО), и 2 место в ПФО. Это следует из данных Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Механизмы гарантийной поддержки РГО помогают бизнесу решать проблему недостатка залогового обеспечения при получении заемных средств и снижать финансовые издержки при участии в государственных закупках. В регионе функции РГО выполняет АО «Корпорация развития МСП Пермского края». Благодаря ее поддержке бизнесу Прикамья удалось привлечь на развитие свыше 1,7 млрд руб.

Общий сумма оказанной региональному бизнесу финансовой поддержки составил 585 млн руб. — по этому показателю Пермский край стал лидером в Приволжском федеральном округе. Такие цифры свидетельствуют о высокой востребованности поручительств и независимых гарантий среди предпринимателей. Наиболее активно поддержкой пользовались представители строительной (50,56%) и производственной (21,22%) отраслей.

Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели могут получить подробную информацию о мерах поддержки на официальном сайте, а также в центре «Мой Бизнес.