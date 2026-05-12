Сеть «Фианит-Ломбард» заявила программу выпуска облигаций на 10 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу выпуска облигаций компании «Фианит-ломбард» серии 001Р в объеме 10 млрд руб или эквиваленте этой суммы в иностранной валюте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи.

Программе был присвоен регистрационный номер 4-00276-L-001P-02E. Она является бессрочной, и в ее рамках могут быть размещены облигации сроком на 10 лет.

До этого «Фианит-Ломбард» на публичный долговой рынок не выходил, кредитных рейтингов не получал, на фондовом рынке не присутствовал, отмечается в материалах биржи.

ООО «Фианит-Ломбард» — челябинская по своему происхождению сеть ломбардов, которых, судя по официальному сайту компании, насчитывается 475 в 75 городах России. Компания работает с 1994 года, является членом ассоциации ломбардов и включена в реестр Центрального банка РФ.

100 процентов долей в ООО «Фианит-Ломбард» принадлежит челябинской компании ООО ГК «Микар», генеральным директором и владельцем которой, по данным СПАРК, является Семен Мительман.

По словам гендиректора «Фианит-Ломбарда» Станислава Боронина несмотря на то, что заявка на выпуск облигаций компанией действительно была подана, окончательного решения о выпуске облигаций еще не принято. Нет понимания и о возможных параметрах облигационного займа – сроках и уровне доходности.

«Наша компания лишь рассматривает варианты возможного кредитования в случае изменения нынешней экономической ситуации. В силу особенностей законодательства и нормативов ЦБ РФ традиционное банковское кредитование ломбардов несколько затруднено, поэтому мы решили рассмотреть для себя возможность выпуска облигаций как потенциального канала понятного, публичного и длительного финансирования. Не более того»,— подчеркнул Станислав Боронин

