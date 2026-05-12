Жительницу Омска задержали с 1 кг «синтетики» в садоводческом товариществе

Кормиловский райсуд Омской области отправил в СИЗО на два месяца местную жительницу по делу о распространении наркотиков. Ей вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем канале в Max.

По данным следствия, правоохранители задержали омичку 1 мая этого года. На территории садоводческого товарищества «Зеленая Роща» она пыталась поднять из «тайника» около 1 кг запрещенных веществ.

В ходе экспертизы было установлено, что фигурантка дела достала крупную партию N-метилэфедрона, который впоследствии планировала продать.

