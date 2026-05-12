Воронежская область вошла в число лидеров по итогам олимпиады «Звезда»

Воронежская область вошла в число лидеров по итогам Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2025–2026 учебном году, заняв второе место в России по количеству победителей. За реализацию проекта отвечает Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

В этом учебном году по итогам всех этапов олимпиады определили 439 победителей по профилям «Техника и технологии» и «Естественные науки». Из них 91 — представители Воронежской области.

«За этими результатами стоит большая совместная работа школ, учителей и профессионального сообщества Воронежской области. Олимпиада дает ребятам возможность попробовать свои силы в сфере высоких технологий, познакомиться с задачами машиностроения и понять, чем они хотят заниматься дальше. Многие участники потом поступают в технические вузы и приходят работать на предприятия. Именно они становятся будущими специалистами», - отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Олимпиада «Звезда» — одна из крупнейших инженерных образовательных проектов страны для школьников, интересующихся техническими и естественно-научными направлениями. Участники выполняют задания по инженерии, математике и физике, а победа дает дополнительные возможности при поступлении в ведущие технические вузы страны. Проект инициирован Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям.

Воронежское отделение СоюзМаш и банк НОВИКОМ ежегодно реализуют ряд профориентационных проектов для школьников и студентов. Помимо олимпиады «Звезда», это акция «Неделя без турникетов», а также организация участия юных воронежцев в международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

«Для банка важно участвовать в проектах, которые помогают молодежи по-новому посмотреть на инженерную сферу и остановиться на технической специальности при выборе будущей профессии. НОВИКОМ плотно работает с промышленными предприятиями страны. Поэтому мы напрямую заинтересованы в укреплении их кадрового состава молодыми, высококвалифицированными специалистами», - подчеркнул управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

