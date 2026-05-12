Американский инвестфонд Vanguard увеличит активы в Европе до $1 трлн

Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, собирается существенно расширить свое присутствие в Европе. Об этом заявил в интервью Reuters управляющий директор Vanguard в этом регионе Джонатан Клеборн. По его словам, инвестфонд в ближайшие пять лет собирается увеличить активы в Европе вдвое — с нынешних $535 млрд до $1 трлн.

Господин Клеборн также отметил, что Vanguard собирается расширять ассортимент продуктов для розничных инвесторов в Европе. В частности, планируется увеличить набор ETF (торгуемых индексных фондов) с нынешних 40 до 60–70. Фонд также рассматривает возможность расширения сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и увеличения собственных команд в Германии, Испании и Франции.

Под управлением Vanguard в мире находятся активы на $10 трлн, при этом в основном это активы в США и лишь примерно на $1 трлн — в других странах. Фонд планирует в ближайшие пять лет удвоить активы под управлением по всему миру за пределами США — до $2 трлн.

Яна Рождественская