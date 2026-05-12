Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят единству народов России

Государственный музей-заповедник «Петергоф» 16 мая проведет традиционный Весенний праздник фонтанов. В этом году шоу будет посвящено единству народов России. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил генеральный директор музея Роман Ковриков. Представление с участием солистов Мариинского театра продлится 40 минут и завершится пиротехническим шоу. Ожидается до 25 тыс. зрителей.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы решили рассказать, кем Петергоф создавался. Трубы для фонтанов изготавливались на Урале. Над деревянным убранством дворца трудились плотники Русского Севера, из Карелии привозили гранит. Петергоф создавался всей Россией, об этом будет наш праздничный рассказ»,— отметил господин Ковриков.

Особое место займет повествование о Гурьевском сервизе XIX века, чьи росписи изображают представителей народов страны.

Музеи в этот день будут работать по обычному графику, вся программа рассчитана на четыре часа. Максимальная вместимость площадки — 25 тыс. человек, что соответствует обычной посещаемости в выходные дни.

