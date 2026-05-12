Доходы стоматологического рынка Ставрополья превысили 5 млрд рублей

Совокупная выручка стоматологических клиник Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 5,3 млрд руб., а чистая прибыль сектора составила около 740 млн руб. Такие данные содержатся в исследовании «Ъ-Кавказ», подготовленном на основе финансовой отчетности СПАРК-Интерфакс.

По данным исследования, стоматология остается одним из крупнейших и наиболее устойчивых сегментов частной медицины региона. Основной объем доходов формируется за счет прямой оплаты услуг пациентами, что снижает зависимость клиник от системы обязательного медицинского страхования. При этом рынок сохраняет высокий уровень конкуренции и постепенно движется к консолидации вокруг крупных сетевых игроков.

Крупнейшую выручку среди стоматологических компаний региона по итогам года показало ООО «Центр 7» — 254,9 млн руб. при чистой прибыли 56,5 млн руб. ООО «Альянс» получило 200,5 млн руб. выручки, ООО «Дентарио» — 132,6 млн руб. при прибыли 43 млн руб., а ООО «ЦСС» — 125,3 млн руб. выручки и 52 млн руб. чистой прибыли. В число заметных участников рынка также вошли ООО «Промед» с выручкой 121,4 млн руб., ООО «Стомион» — 73,4 млн руб., ООО «Мед-Студио» — 59,7 млн руб. и ООО «Мастер Дент Плюс», получившее 53,4 млн руб. выручки и 20,2 млн руб. прибыли.

Как отмечают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты, стоматология остается одним из наиболее маржинальных направлений частной медицины благодаря высокой доле платных услуг и стабильному потребительскому спросу. Одновременно отрасль испытывает усиливающееся давление из-за роста стоимости импортных материалов, оборудования и конкуренции за квалифицированных специалистов.

По оценке аналитиков, в ближайшие годы рынок продолжит укрупняться вокруг клиник, располагающих собственной хирургией, цифровой диагностикой и возможностями для долгосрочных инвестиций в оборудование и инфраструктуру.

Роман Лаврухин