Уголовное дело врача—участника СВО из Ижевска закрыли после получения медали

Ленинский райсуд Ижевск освободил 51-летнего бывшего врача одного из медучреждений города от уголовной ответственности по делу о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после получения госнаграды. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, медработнику вручили медаль «За спасение погибавших» во время службы на СВО.

Ранее производство по уголовному делу было приостановлено из-за заключения обвиняемым контракта с Минобороны на прохождение службы в ВС РФ. На суде он согласился на прекращение уголовного преследования по указанному нереабилитирующему основанию. Прокурор, гражданский истец и его представитель не возражали.