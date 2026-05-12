«Краснодар» потерял первое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером стал «Зенит», который в рамках 29-го тура обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Тогда как «Краснодар» потерпел поражение в Москве, уступив «Динамо» — 1:2.

Матч «Краснодара» с «Динамо» в столице был ключевым в борьбе за чемпионство. Дело в том, что в последнем туре южанам предстоит сыграть с «Оренбургом», а эта команда уже выполнила свою главную задачу — осталась в РПЛ, и вряд ли у игроков будет сверхмотивация. Так что реальной силой, способной лишить «Краснодар» чемпионства, были динамовцы. 7 мая бело-голубые благодаря команде Сергея Галицкого вылетели из Кубка страны и, конечно, горели желанием отомстить. Но то, как были заряжены на этот матч игроки «Краснодара», сложно передать словами.

Болельщиков южан на трибунах было столько, что они частенько перекрикивали динамовских поклонников. Создавалось впечатление, что игра проходит не в Москве. Так что на столичном газоне гости какое-то время действовали по-хозяйски и на 32-й минуте Диего Коста забил. Но для победы этого оказалось недостаточно.

Сразу после перерыва одна из атак «Динамо» все-таки завершилась взятием ворот «Краснодара». Забил Константин Тюкавин. После этого все попытки гостей изменить ситуацию ни к чему не привели. В концовке они не забивали даже из убойных позиций, а когда шло компенсированное время, пропустили контратаку.

Эта победа «Динамо» фактически сделала чемпионом «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга свой матч 29-го тура выиграла у «Сочи» со счетом 2:1 и теперь занимает в турнирной таблице РПЛ первую строчку, опережая «Краснодар» на два очка. В последнем туре «Зениту» предстоит сыграть на выезде с «Ростовом», который свои турнирные задачи решил. То есть «Зенит» от чемпионского титула отделяет всего одна победа. Поверить в то, что команда со стоимостью состава €185 млн не сможет выиграть главный матч сезона, сложно. Причем даже если «Ростов» прыгнет выше головы и не проиграет, «Краснодару» это не поможет. Футбольный эксперт Александр Гришин не сомневается, что «Зенит» обыграет «Ростов»:

«Команда выйдет на поле супермотивированной, потому что до чемпионства рукой подать. Чемпионство уже почти у них, да и по качеству футболистов "Зенит" намного выше. Пусть не обижаются игроки "Ростова", но это объективно».

Также на два очка «Локомотив», который идет третьим, опережает «Спартак». Но в борьбе за бронзу все чуть сложнее. Железнодорожникам предстоит встретиться с ЦСКА. Армейцы в минувшие выходные буквально спасли матч с «Пари НН», выиграв 2:1 и забив два мяча на последних минутах встречи. «Спартак», в свою очередь, с тем же счетом обыграл «Рубин» и теперь сойдется в Махачкале с местным «Динамо». Так что в 30-м туре будем ждать бронзовой развязки, так как чемпионская уже произошла.

Владимир Осипов