У «Ленэкспо» сменился генеральный директор

Генеральным директором ООО «Ленэкспо» назначен Владимир Сазонов, который также руководит фондом «Инновационный научно-технологический центр “Сириус”». Об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус», пишет «Деловой Петербург».

Изменения в руководстве компании были зарегистрированы в конце прошлой недели. Назначение произошло вскоре после передачи «Ленэкспо» под управление фонда «Талант и успех».

Ранее сообщалось, что территорию «Ленэкспо» рассматривают как возможную площадку для создания кампуса «Сириуса» в Петербурге. Проект предусматривает комплексное развитие территории, включая строительство лицея, жилого кампуса и полигона для испытаний беспилотников.

Матвей Николаев