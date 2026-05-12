Директор стройкомпании из Городца пойдет под суд по делу о мошенничестве

В Городце (Нижегородская область) завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, которого обвинили в мошенничестве ( ст. 159 УК РФ). По данным полиции, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что в 2022 году к обвиняемому обратился местный житель, который нашел в интернете объявление об изготовлении бревенчатого сруба для дома. По версии следствия, директор строительной компании убедил нижегородца, что у его предприятия большой опыт в изготовлении срубов. О том, что компания испытывает финансовые трудности и накопила долги перед другими клиентами, обвиняемый предпочел умолчать.

В итоге потерпевший заключил с директором строительной компании договор на изготовление сруба с общей стоимостью поставляемых материалов 1,48 млн руб. В дальнейшем он обманом вынуждал заказчика оплачивать работы и материалы, которые фактически не производились и не закупались.

Потерпевший частями перевел обвиняемому более 1,47 млн руб. Эти средства на счета компании не поступили, так как директор забрал их себе.

В мае 2025 года, поняв, что договорные обязательства выполнены не будут, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

На этапе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил потерпевшему 20 тыс. руб. и передал ему первый этаж сруба стоимостью 1,5 млн руб.

