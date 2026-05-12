В Башкирии ожидаются дожди и потепление

13 мая в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди. В северо-восточных районах дожди ожидаются сильными. Также в отдельных районах возможны грозы, предвещает Башгидрометцентр.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 м/сек. При грозах ветер будет порывистым.

Ночью температура воздуха составит от 7 до 12°, днем ожидается жаркая погода — от 20 до 25°.

В Башгидрометцентре также предупреждают о тумане на некоторых участках дорог, из-за чего видимость составит от 500 до 1000 м.

Майя Иванова