«Уралэкомаш» показал новое оборудование на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «Уралэкомаш» представила новое оборудование для монтажа тепло- и шумоизоляционных материалов на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Уралэкомаш» Фото: «Уралэкомаш»

За 16 лет произведено порядка 1 тыс. выдувных машин под брендом «Уралэкомастер». Оборудование используется в 16 странах мира и во всех регионах России. В стране производством задувных машин занимается только одна организация-конкурент — «Ростехнопрогресс» в Белгороде. Импортные аналоги машин «Уралэкомаша» дороже и недоступны на территории РФ из-за санкций.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Лучшие проекты будут отмечены фирменными статуэтками «Ъ» и подарками от партнеров на торжественной церемонии 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске.