Дягилевский фестиваль анонсировал программу

Организаторы Дягилевского фестиваля-2026 объявили дату начала продажи билетов и событийную программу. Сам фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня. Старт продажи билетов — 21 мая в 14:00 по пермскому времени.

Откроет Дягилевский фестиваль четвертая симфония Бетховена и симфония №41 «Юпитер» Моцарта в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Впервые на фестивале выступит вокальный ансамбль «Узорика». Одним из центральных событий танцевальной программы станет экспериментальный проект «Дягилев. Короткие формы». Труппа Context представит легендарный спектакль «Хора». Петербургский камерный хор Festino исполнит одно из крупнейших отечественных хоровых сочинений конца XX столетия «Плач Иеремии» композитора-минималиста Владимира Мартынова.

Впервые в этом году будет работать междисциплинарная арт-резиденция «Остров» в селе Хохловка. Участники две недели будут жить в глэмпинг-лагере и работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места.

Ранее сообщалось, что курировать клубную программу Дягилевского фестиваля в этом году будет музыкант, лауреат литературной премии «Просветитель» Ляля Кандаурова.