Около 90 тыс. жителей Ставрополья получают надбавку к пенсии по уходу

В Ставропольском крае надбавку к пенсии по уходу получают около 90 тыс. жителей, достигших 80-летнего возраста или имеющих инвалидность I группы. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Как уточнили в ведомстве, выплата назначается независимо от факта осуществления ухода и ежегодно индексируется вместе с пенсией. В 2026 году размер доплаты составляет 1 413,86 руб.

По словам управляющего отделением СФР по Ставропольскому краю Елены Долговой, для получения надбавки гражданам не требуется обращаться в клиентские службы фонда. Выплата назначается в проактивном порядке после установления I группы инвалидности либо по достижении 80-летнего возраста.

«Если у гражданина две пенсии, доплату назначат к одной из них»,— отметила госпожа Долгова.

В СФР также сообщили, что периоды ухода за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет засчитываются в страховой стаж трудоспособных граждан. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

Для подтверждения факта ухода необходимо подать заявление в клиентскую службу Социального фонда. Сделать это можно спустя любой период времени — от нескольких месяцев до нескольких лет после начала ухода.

Если ухаживающий и пенсионер проживают раздельно, потребуется письменное подтверждение от получателя помощи либо его законного представителя. Документ составляется в свободной форме с указанием периода и факта осуществления ухода.

