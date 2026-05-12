Саратовский предприниматель проиграла спор о товарном знаке компании Pizza Hut

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу саратовского предпринимателя Ирины Гордеевой, оспаривавшей правообладание товарного знака The Big New Yorker компании Pizza Hut International в России. Материалы дела изучало РИА Новости.

Известно, что в 2003 году название одной из пицц компании Pizza Hut International было зарегистрировано в качестве бренда в России для двух классов товаров, включающих мясо, рыбу, птицу, консервированные овощи и фрукты, желе, варенье, яйца, молоко и молочные продукты, сыры, пиццу и различные начинки и соусы для нее и другие продукты. Предприниматель Ирина Гордеева утверждала, что правообладатель не использует товарный знак на территории РФ.

Иск госпожи Гордеевой о прекращении правовой охраны бренда, поданный ею в январе 2026 года, был оставлен без движения. Заявительница не предоставила доказательства направления документов ответчику, не соблюла досудебный порядок и не подтвердила юридический статус иностранной компании. Позже иск возвратили без рассмотрения.

Деятельность предпринимателя Ирины Гордеевой, по данным «БИР-Аналитик», связана с розничной торговлей на рынках и производством кондитерских изделий.

Владелец сетей KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, в 2022 году покинула российский рынок, передав права на франшизу российской компании «Смарт Сервис». Чистая прибыль американского оператора быстрого питания в 2025 году выросла до 1,6 млрд долларов.

