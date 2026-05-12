Ростовская область заняла 58-е место в рейтинге доступности электроэнергии

Ростовская область вошла в число регионов со средним уровнем доступности электроэнергии для населения, заняв 58-е место в общероссийском рейтинге. Исследование подготовили аналитики «РИА Новости» на основе данных Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Как следует из исследования, на среднемесячную чистую заработную плату житель Ростовской области может приобрести 10,2 тыс. кВт·ч электроэнергии. Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года составила 599 руб. за 100 кВт·ч.

По данным аналитиков, стоимость одного киловатт-часа в регионе по сравнению с декабрем 2025 года увеличилась в 1,5 раза. При расчетах использовались региональные одноставочные тарифы для квартир без электроплит с минимальным объемом потребления.

Лидером рейтинга стала Иркутская область, где на среднемесячную зарплату доступно 45,9 тыс. кВт·ч электроэнергии при стоимости 180 руб. за 100 кВт·ч. Последнее место заняла Калмыкия с показателем 6,4 тыс. кВт·ч и тарифом 757 руб. за 100 кВт·ч.

В среднем по России на среднемесячную чистую заработную плату можно приобрести 14,6 тыс. кВт·ч. Средняя стоимость электроэнергии в стране составила 595 руб. за 100 кВт·ч, а цена одного киловатт-часа с декабря 2025 года выросла в 1,8 раза.

Ранее Ростовская область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2025 года. По данным исследования, регион набрал 71 балл, улучшив показатель предыдущего года.

