Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 0,5379 рубля на одну обыкновенную акцию и 36,7247 рубля — на привилегированную. Об этом говорится в документации компании. На выплату дивидендов планируется направить 8 млрд рублей. Еще 26,24 млрд рублей чистой прибыли совет директоров предложил оставить на развитие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Россети Ленэнерго» могут направить на дивиденды 8 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Россети Ленэнерго» могут направить на дивиденды 8 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 17 июня 2026 года. Годовое собрание акционеров пройдет 3 июня в очной форме. В повестку включены вопросы распределения прибыли, утверждения годового отчета, избрания совета директоров и назначения аудитора.

По итогам 2024 года компания выплатила акционерам 6,07 млрд рублей дивидендов: 0,4281 рубля на обыкновенную акцию и 25,9523 рубля — на привилегированную. Еще 18,1 млрд рублей тогда направили на развитие. Годом ранее дивиденды составили 5,7 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике компании, выплаты зависят от размера чистой прибыли, при этом владельцы привилегированных акций получают 10% прибыли по РСБУ.

В 2025 году «Россети Ленэнерго» увеличили чистую прибыль по РСБУ на 42% — до 34,3 млрд рублей. По МСФО показатель вырос в 1,7 раза и достиг 35 млрд рублей.

ПАО «Россети Ленэнерго» является одной из крупнейших электросетевых компаний Северо-Запада России и обслуживает территорию площадью более 85 тыс. кв. км с населением свыше 7 млн человек.

Матвей Николаев