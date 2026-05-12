Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор пресс-секретарю Комитета по культуре. На официальном сайте комитета главой пресс-службы значится Михаил Кудрявцев. Его признали виновным в незаконном хранении 1,69 грамма кокаина без цели сбыта. Суд назначил 4 года лишения свободы условно и конфисковал в доход государства его iPhone 12 Pro. Фигурант полностью признал вину и раскаялся, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что 27 марта 2026 года пресс-секретарь незаконно хранил наркотическое вещество в пачке сигарет Camel для личного употребления. Кокаин был обнаружен и изъят в ходе личного досмотра. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Кирилл Конторщиков