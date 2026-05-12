В Пермском крае вырос объем розничного кредитования

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Прикамья кредиты на сумму почти 105 млрд руб. Как сообщает региональное отделение Уральского главного управления ЦБ РФ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем розничного кредитования вырос почти на 30%. Совокупный розничный кредитный портфель увеличился за год на 7% и превысил 635 млрд руб. Почти пятую часть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков, составили ипотечные жилищные кредиты. В текущем году пермяки стали чаще брать ипотеку: за первые три месяца 2026 года жители региона оформили более 5 тыс. ипотечных договоров на сумму более 19 млрд руб. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 73% по количеству и на 83% по объему. Общий ипотечный портфель превысил 351,5 млрд руб., увеличившись за год на 12%.

По данным Центробанка, увеличение спроса на розничные кредиты в Прикамье обусловлено снижением банковских ставок.