«Красные чернила имитируют потоки крови»

Попробуйте на минуту представить мое удивление — можете даже закрыть глаза, если вы не за рулем. Я открываю рассылку люксовой итальянской компании, и первое, что вижу, — коллаж на страницу, просто залитую кровью в стилистике голливудского хоррора. Именно так решили оформить анонс новой коллекции, посвященной Стэнли Кубрику и его культовому фильму «Сияние» в компании Montegrappa.

Традиционные для дорогих ручек серебро, красное дерево, акриловая смола — и при этом ни одной нейтральной детали. Колпачок отсылает к глазку двери, за которой появляются и исчезают близнецы; корпус раскрывается, как двери лифта; через прозрачное окно резервуара красные чернила имитируют те самые потоки крови. На основании — бесконечно повторяющаяся фраза: «All work and no play makes Jack a dull boy». На кольце — лабиринт, клип выполнен в форме ключа с красным брелоком и номером комнаты 237.

В тираж вышли 237 роллеров и перьевых ручек с золотым пером. Упаковка, разумеется, тоже соответствующая: все это продается в коробке, воспроизводящей дверь апартаментов семьи Торранс с надписью, которая в зеркале читается как MURDER. Открыть коробку можно ручкой в виде миниатюрного топора — эту сцену уж точно помнят все, кто смотрел «Сияние».

Анна Минакова