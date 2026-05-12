В Казани открылась международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market

Международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market начала работу в агропромпарке «Казань» в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

На площадке представлены продукты питания, одежда, косметика, аксессуары и другие товары с халяль-сертификацией. В ярмарке участвуют около 100 компаний.

Среди участников — производители из Афганистана, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Индии и других стран.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 12 по 17 мая.

