Депутат-старожил от ЛДПР решить не избираться в новый состав заксобрания Прикамья

Николай Благов, представляющий с 2016 года партию ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края, не будет участвовать в выборах в новый состав представительного органа. Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Благов, это решение он принял из-за возраста. «Мне 69 лет, пора дать дорогу молодым»,— пояснил он.

По словам Николая Благова, он намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах. Кто будет выдвинут от ЛДПР вместо него, господин Благов не уточнил, пояснив, что это решение примет партия.

Николай Благов работает в Перми с 2006 года, тогда он был назначен директором ЗАО «Фирма Уралгазсервис». В 2013–2016 годах возглавлял АО «Газпром газораспределение Пермь», затем ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Несколько лет подряд господин Благов был самым обеспеченным депутатом Законодательного собрания Пермского края, по итогам 2021 года он задекларировал доход в размере 592,1 млн руб.