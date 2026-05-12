Воспитанник «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин останется в команде еще на год

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил на год соглашение с нападающим Данилом Алалыкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данил Алалыкин (справа) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина — плей-офф КХЛ между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Автомобилист» (Екатеринбург)

Данилу Алалыкину 25 лет, он является воспитанником уфимского хоккея. С сезона 2019/2020, с которого форвард начал выступления за «юлаевцев», он сыграл в 303 матчах (с учетом игр плей-офф), в которых заработал 94 очка (забил 40 голов, отдал 54 голевые передачи).

В минувшем сезоне в общей сложности он сыграл в 51 матче, в которых заработал 23 (8+15) очка. Часть сезона он пропустил из-за травм и болезней.

