Чудеса в бриллиантах

Уже более четверти века ювелирно-часовой дом Chopard выступает партнером Каннского кинофестиваля. В этом качестве швейцарская компания отвечает за изготовление главного приза киносмотра «Золотой пальмовой ветви», вручает собственную премию Trophee Chopard начинающим актерам и, конечно, демонстрирует специальные украшения для торжественных премьер и церемоний.

В этом году Red Carpet Collection рассказывает о чудесах, которые оживляют и украшают нашу повседневную жизнь, стоит только внимательнее рассмотреть их. Это может быть облако в небе, навеявшее приятное воспоминание, распустившийся цветок неожиданного оттенка, грациозный прыжок дикого зверя, внутренний блеск драгоценного камня, добытого в недрах Земли. Сопрезидент и креативный директор ювелирного департамента Chopard Каролина Шойфеле говорит: «Чудеса часто бывают скромными: они рождаются из детали, луча света, неожиданной эмоции. Эта коллекция — приглашение взглянуть на них по-новому».

В колье сверкает 88-каратный сапфир оттенка Royal Blue, вокруг которого сияющим каскадом ниспадают сапфиры и аквамарины. Брошь в форме феникса из этичного розового золота и титана воспевает чудо возрождения: пышное оперение напоминает яркий вихрь из изумрудов и разноцветных сапфиров. Брошь в виде карпа из этичного белого золота и титана погружает в подводный мир: бриллиантово-сапфировая чешуя создает ощущение плавного движения живого существа.

«Часы с секретом» в форме бабочки, присевшей на цветок, воплощают одно из тех драгоценных чудес: крыло плавно открывается, показывая не только время на крошечном циферблате, но и великолепный бутон из бриллиантов и цветных сапфиров. Высокое собрание Miracles («Чудеса»), как и другие коллекции high jewellery, отличают виртуозное мастерство ювелиров и эстетическая сдержанность, определяющие узнаваемый почерк Chopard.

Нина Спиридонова