Экономическая полиция Петербурга провела ночной рейд по барам и магазинам

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели масштабные проверки в ночь на 12 мая. Рейды охватили Центральный, Невский, Калининский и Московский районы. Полицейские проверили 12 магазинов и несколько баров. Зафиксированы нарушения правил продажи алкоголя и миграционного законодательства, изъяты сотни бутылок спиртного.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург и Ленобласти Полицейские проверили 12 магазинов и несколько баров

В центре города повторно проверили бар на улице Жуковского, который уже попадал в сводки в апреле. Вновь выявлена продажа алкоголя без лицензии — изъято 20 бутылок крепкого спиртного: водка, виски, коньяк и джин. В Невском районе в магазине на проспекте Большевиков в ночное время свободно продавали алкоголь. Обнаружено более 450 бутылок и банок пива и вина. Продавца доставили в отдел полиции за нарушение миграционного законодательства.

Еще два магазина попались на продаже алкоголя после полуночи — на улице Софьи Ковалевской и Звездной улице. По всем выявленным фактам проводятся проверки. Владельцам торговых точек грозит административная ответственность и крупные штрафы. В ГУ МВД подчеркнули, что рейды по пресечению незаконного оборота алкоголя будут продолжены на регулярной основе.

Кирилл Конторщиков