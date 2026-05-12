Руководителем нижегородского ТФОМС назначена Оксана Шумаева

Оксана Шумаева назначена директором территориального фонда обязательного медстрахования Нижегородской области (ТФОМС). Соответствующее распоряжение губернатор Глеб Никитин подписал в конце апреля, сообщается в канале фонда.

Руководитель ТФОМС Нижегородской области Оксана Шумаева

Фото: ТФОМС Нижегородской области

Директора ТФОМС без приставки и.о. не было почти полтора года — с тех пор как эту должность покинула Светлана Ермолаева. Обязанности руководителя исполняла заместитель по финансово-экономическим вопросам Галина Баранова.

Оксана Шумаева ранее занимала должность начальника управления планирования и экономического анализа.

Галина Шамберина