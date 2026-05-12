В Башкирии на летний отдых детей предусмотрено почти 3 млрд рублей

По состоянию на 1 мая в консолидированном бюджете Башкирии на детские оздоровительные лагеря предусмотрено 2,97 млрд руб., сообщил на оперативном совещании в правительстве министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Федеральный бюджет предоставит 133,6 млн руб. Из республиканского бюджета будет выделено 2,4 млрд руб., еще 436,6 млн руб. придется на муниципальные бюджеты.

По словам министра, всего в республике организуют 1,94 тыс. детских лагерей, в том числе 1,1 тыс. пришкольных, 739 — лагерей труда и отдыха. В них будут отдыхать более 201 тыс. детей.

