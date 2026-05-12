Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки продукции

АО «Русский холод», мощности которого расположены в Алтайском крае, с 1 мая 2026 года приостановило поставки продукции партнерам и начало процедуру аудита. Соответствующую информацию со ссылкой на письмо генерального директора компании Игоря Архипова опубликовало издание ассоциации «Союзмолоко».

«В рамках реализации утвержденной стратегии развития федеральной филиальной сети наша компания привлекла заемные средства. Однако ужесточение кредитной политики Центрального банка привело к существенному удорожанию обслуживания долга, что создало дополнительную нагрузку на операционное финансирование», — говорится в письме. Также издание пишет, что для стабилизации финансового положения компанией было принято решение о привлечении стратегического инвестора с входом в капитал.

По данным РБК, выкупить долги группы «Русский холод» у ее кредиторов предложила инвестиционная компания А1. В дальнейшем инвесторы планируют приобрести бизнес за «номинальный рубль», оценивая первоначальные инвестиции в оздоровление предприятия в 1,5 млрд руб.

В настоящее время «Русский холод» проходит ответчиком по иску Озон Банка о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 123,5 млн руб., из которых 118,2 млн руб. — основной долг, а остальное — проценты. Иск поступил 22 апреля, первое судебное заседание назначено на 25 июня.

«Русский холод» — один из крупнейших российских производителей мороженого, основанный в 1999 году после покупки фабрики «Алтайхолод» в Барнауле. Компания выпускает более 140 видов продукции под марками «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка», «Монарх» и другие.

По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 3,96 млрд руб., увеличившись на 18,9% по сравнению с 2024 годом (1,81 млрд руб.). Чистая прибыль также выросла — до 58,9 млн руб. (рост на 50,4% относительно 23,5 млн руб. годом ранее).

