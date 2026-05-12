Подростка из Владивостока задержали в Кузбассе за поджог тепловоза

В Кузбассе правоохранители задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге тепловоза. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию (ст. 30 УК РФ, ст. 281 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, фигурант дела, перейдя по вредоносной ссылке в интернете, предоставил мошенникам доступ к своему личному кабинету на госуслугах. После этого с ним связались неизвестные, которые, угрожая уголовным преследованием, убедили его выехать из Владивостока в Кемерово.

По прибытии юноша приобрел канистру бензина. Горючим топливом он, по указанию куратора, облил тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная. Однако завершить диверсию ему не удалось, он был задержан силовиками на месте преступления.

Александра Стрелкова