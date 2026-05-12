Товарооборот Волгоградской области вырос почти на 6%

В первом квартале 2026 года розничный товарооборот Волгоградской области достиг 190,2 млрд руб., что на 5,9% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил Волгоградстат.

Доля Волгоградской области в розничном обороте ЮФО составила 11,5%

Фото: Нина Шевченко

Объем продаж продовольственных товаров и табачных изделий вырос на 5% и составил 85,2 млрд руб., непродовольственных увеличился на 6,6% - до 105,0 млрд руб. Доля продовольственной группы в общем обороте достигла 44,8%, непродовольственной - 55,2%.

Крупный бизнес обеспечил 64,3% всего оборота, малое и среднее предпринимательство вместе с самозанятыми - 33,0%, розничные рынки и ярмарки - 2,7%. Вклад Волгоградской области в общий розничный оборот Южного федерального округа составил 11,5%.

Марина Окорокова