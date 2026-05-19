Читать и не причитать

Гагарин

Л. Данилкин, Альпина нон-фикшн, 2026, 16+

Переиздание биографии Юрия Гагарина авторства Льва Данилкина. Предыдущее издание разошлось тиражом в десятки тысяч экземпляров, а написанная им же не менее популярная биография Владимира Ленина в 2017 году получила первую премию «Большая книга» и приз «Книга года» в номинации «Проза». Хронику жизни первого космонавта автор строит на основе не только архивных документов и мемуаров очевидцев событий, но и на базе личных интервью с близкими друзьями главного героя отечественной истории ХХ века. Издательство маркирует жизнеописание как «откровенное и объективное».

Психология любви

А. Асмолов, Альпина Паблишер, 2026, 16+

Новая работа известного отечественного психолога, заведующего кафедрой психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Асмолова. Издательство анонсирует ее как «книгу опонимании человеческой жизни вконтексте любви иопонимании любви вконтексте великого закона эволюции: закона востребованного разнообразия». С одной стороны автор смотрит на любовь как на чудо, а с другой — как на необходимость для развития мира в целом, как на одну из важнейших движущих сил эволюции: «Любовь бесцельна, безгранична, непостоянна, не стремится к равновесию. Мы, в рамках картин мира, сводящих нашу жизнь лишь к выживанию и приспособлению, никогда не сможем постичь, зачем в жизни встречается любовь».

Мозг и его «Я»

Т. Черниговская, К. Анохин, АСТ, 2026, 16+

Главные вопросы, которыми задаются авторы издания — нейробиолог Константин Анохин и нейролингвист, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская, обозначены в подзаголовке: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». Перекличка с известной монографией Карла Проппера и Джона Экклза «„Я“ и его мозг» неслучайна: издания роднит не только форма — переплетение исторических материалов, диалог авторов и анализ, но и содержание: полвека спустя исследователи пытаются разобраться, что изменилось в восприятии многовековых проблем и главных тайн человеческого мозга.

Розовый. История цвета

М. Пастуро, перевод — Н. Кулиш, Новое литературное обозрение, 2025, 18+

Новая работа французского история Мишеля Пастуро вышла в серии «Библиотека журнала „История моды“», где ранее публиковались другие его книги об истории цвета: «Синий», «Черный», «Красный», «Зеленый», «Белый» и «Желтый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Розовому автор прежде всего возвращает право на самостоятельное существование, а не как микса красного и белого. Когда и как розовый стал «женским» цветом? Как его становление было связано с модой, ботаникой, геральдикой и религиозной символикой? Почему в Средние века он ассоциировался скорее с мужественностью, а в XX веке оказался в центре эстетических, социальных и идеологических сдвигов? Опираясь на множество источников, автор прослеживает сложную и противоречивую судьбу розового цвета — от пещерных росписей и античных ваз до куклы Барби.

Под зонтом в Токио. Фрагменты японской жизни

М. Т. Орси, Ф. С. Тана, перевод — А. Строкина, Новое литературное обозрение, 2026, 18+

Работа двух исследовательниц из Италии: Мария Тереза Орси — специалистка по японскому языку и литературе, профессор Университета востока (Неаполь) и Римского университета Сапиенца; Фабио Себастьяно Тана — журналист, эксперт по международным отношениям, исследователь Института международных политических исследований, сотрудник новостного агентства ANSA. Авторы берутся за непростую задачу: показать Японию настоящей, без навязанных поп-культурой образов. Для этого страну Восходящего Солнца исследуют не только сквозь призму литературы, театра, поэзии, истории, но и повседневных практик: игра в го, любование природой, отношение к кошкам, увлечение велосипедами.

Выбранные места

И. Давыдов, Объединенное гуманитарное издательство, 2026, 16+

Сборник рассказов публициста Ивана Давыдова о провинциальных городках и поселках иногда анонсируют как путеводитель, но это явно что-то большее, хотя местами автор и дает конкретные рекомендации. «Очень личная книжка получилась и со стихами», — сообщает в аннотации издательство. Сам автор признается, что Сольвычегодск, Касимов, Тутаев, Гороховец, Клин, Кимры, Торжок, Шуя, Палех, Ржев, Великое, Гаврилов-Ям, Киржач, Вязники, Юрьев-Польский, Старица и его родной поселок Ермишь попали в книгу по одном простому принципу — по любви: «Главная прелесть наших маленьких городков — не только в том, что в них остались какие-то там памятники старины (хотя, разумеется, хорошо, что памятники остались, и печально, что осталось их не так уж и много). Главное в том, что здесь можно преодолеть, что ли, временной разрыв, ощутить, что буйная наша современность сосуществует с прошлым, почувствовать, что история жива, что из нее мы растем, услышать в себе шепот давних времен. В большом городе целостную ткань времени наощупь попробовать труднее — отвлекает суета. А здесь — если повезет — можно».