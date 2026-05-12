Главе СКР доложат о деле по факту смерти жительницы Уфы в санатории

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад об уголовном деле по факту смерти жительницы Уфы в санатории «Ассы».

Как сообщает Информационный центр СКР со ссылкой на публикации в СМИ, отдыхавшая скончалась после процедуры ингаляции. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), однако заместитель Белорецкого межрайонного прокурора Дмитрий Баландин якобы отменил это решение. Сейчас дело возбуждено повторно.

У погибшей остались четверо детей, сообщают СМИ.

Майя Иванова