Глава Лузского округа может лишиться должности

Главу Лузского округа Людмилу Беляеву могут снять с должности, если в поселке Лальск не организуют ремонт аварийного пешеходного моста. Об этом на еженедельном совещании заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Мост через реку Шилюг был признан аварийным еще в 2024 году. Тогда администрации района поручили провести ремонт, однако работы до сих пор не начались.

Губернатор потребовал в течение месяца определить проект ремонта и источники финансирования, а завершить работы — до конца лета. Министерству строительства региона поручено оказать муниципалитету методологическую помощь.

По словам господина Соколова, в случае неисполнения поручения он обратится к депутатам с вопросом о недоверии к главе округа и снятии ее с должности.

