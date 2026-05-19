Новая легендарность

Санкт-Петербург — идеальный город для путешествия во времени: здесь максимально высока концентрация легендарных мест с выдающейся биографией. При этом, если говорить об исторических отелях — а ведь именно от отеля в итоге во многом зависит впечатление от всей поездки, то уровень комфорта в них абсолютно современный, позволяющий в полной мере прочувствовать все преимущества роскошного пятизвездного сервиса.

Гостиница «Астория» уже больше 110 лет известна своим гостеприимством: первых постояльцев отель принял в 1912 году и с тех пор сохранял свой профиль. Даже во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда «Асторию» миновали серьезные разрушения.

Гостиница строилась в преддверии пышных торжеств по поводу 300-летия дома Романовых, но уже тогда это была не просто «парадная гостиная» имперской столицы, а один из самых технически совершенных объектов. Здание оборудовали центральным отоплением, лифтами, телефонной связью, автоматической системой пылесборки. Каждому номеру полагалась электрическая световая сигнализация для вызова портье — эти овальные лампы над дверями сохранились до сих пор.

В конце 1990-х во время масштабной реновации гостиницы удалось очень бережно и с вниманием к деталям восстановить ее облик. Помогли фотографии Карла Буллы, который в 1913 году провел первую профессиональную съемку «Астории». Классические интерьеры, антиквариат, живая музыка и свечи, панорамные виды на ансамбль Исаакиевской площади — новые владельцы смогли сохранить дух культового для Петербурга места.

К услугам гостей сегодня 169 номеров, в том числе с видом на Исаакиевский собор. Везде идеальная звукоизоляция, но при желании можно распахнуть деревянные рамы и послушать, как колокола зовут на литургию (кстати, службы в одном из приделов храма регулярны и общедоступны — для этого даже не нужно покупать билет).

Особый шик — Царский люкс. Этот номер спроектирован по принципу анфилады и заслуженно считается одним из самых роскошных в Петербурге. Кроме мастер-спальни, большой гостиной и возможности присоединить до трех соседних номеров в люксе есть парадная столовая на 10 персон с отдельной кухней. Неудивительно, что эти, без преувеличения, апартаменты часто выбирают для камерных семейных мероприятий.

Независимо от категории номера каждый гость «Астории» будет чувствовать себя по-королевски: конфеты ручной работы, люксовая косметика, ежевечерняя заботливая подготовка спален ко сну — из таких, казалось бы, мелочей складывается по-настоящему красивый отдых.

За особую атмосферу «Асторию» всегда любили великие. В 1932 году именно в «Астории» провели медовый месяц Михаил Булгаков и Елена Нюренберг. Владимир Высоцкий в 1967 году в гостиничном номере 201 записал альбом, известный под названием «Астория». У Майи Плисецкой и Родиона Щедрина в «Астории» был любимый номер с окнами во двор. Все знаковые для России и мира имена постояльцев «Астории» перечислены на латунных табличках у лифтов — их уже более 150.

Но здесь не только останавливались — «Астория» всегда была местом для важных встреч и личных событий. И до сих пор все к этому располагает: заглянуть на послеобеденный чай в гостиную «Ротонда» (эту традицию еще в начале XX века завел первый директор «Астории» француз Луи Терье) или на аперитив перед походом в театр в бар Lichfield — красивые поводы есть всегда.

Меню главного ресторана «Астории» и гостиной «Ротонда» обновляется каждый сезон. Этой весной нынешний шеф Франсуа Кантен воссоздал меню 1914 года: на легендарном фарфоре ИФЗ подают консоме «Монте-Карло» и слоеный пирожок с мясом, крем «А ля Рейн», ладожскую форель с цветной капустой по-польски или жареную утиную грудку с сезонными овощами, а на десерт — грушу «Прекрасная Елена».

Отдельного упоминания заслуживает собственная кондитерская «Астории» — Astoria Chocolatier. Здесь творит Екатерина Желвакова, и ее произведения могут стать особым поводом для визита. Так, в прошлом году к нашумевшей выставке Русского музея «Наш авангард» шеф-кондитер придумала одноименный десерт по мотивам «Супрематизма» Малевича: круглая сфера медовика, покрытая тонким слоем шоколадного велюра, декорирована пластинами из белого и черного шоколада — чистое искусство, только кондитерское.

Главная задача всех исторических отелей — не превратиться в музей. И «Астории» это удается в полной мере не только благодаря грамотному управлению и качественному сервису — гостиница активно участвует в современной культурной жизни Петербурга, выступая партнером ярких событий: фестивалей, вернисажей, премьер (в Михайловском театре у гостиницы даже есть своя ложа).

Сама «Астория» тоже регулярно принимает знаковые мероприятия и становится центром торжеств — как общественно значимых, так и частных. Так, в этом году в рамках премии Wedding Awards «Асторию» признали лучшим в России городским отелем для свадьбы. И это обосновано: утро невесты в изысканных интерьерах, церемония регистрации в роскошном убранстве, торжественный ужин с аристократичной сервировкой — именно «Асторию» на протяжении многих десятилетий пары выбирают для начала своей семейной истории.