На 13 лет колонии осудили экс-замглавы департамента имущества Красноярска

Центральный райсуд Красноярска вынес приговор в отношении бывшего замруководителя городского департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной. Ее признали виновной в получении взятки (ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 13 годам колонии общего режима со штрафом в размере 16 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Кроме того, ей на 12 лет запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.

Фото: Скриншот с видео УФСБ по Красноярскому краю

Как писал «Ъ-Сибирь», Ирина Тюрина была задержана сотрудниками краевого УФСБ в октябре 2019 года в кабинете мэрии. По версии следствия, в период с августа 2018-го года по октябрь 2019 года она получила от предпринимателей и парламентария Евгения Козина через посредников взятки на сумму более 6,5 млн руб. за заключение договоров купли-продажи и аренды нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью, по наиболее выгодной для заинтересованных лиц стоимости.

В уголовном деле также фигурируют депутат регионального парламента Евгений Козин и депутат горсовета Иван Азаренко. Им вменяют посредничество при передаче взятки. Сейчас уголовное дело в отношении них рассматривается в суде.

Александра Стрелкова